Energiequelle bei Strom- und Gasausfall Gemeinden sammeln Kerzenreste für die Ukraine

Ralf Link von der deutsch-ukrainischen Hilfsorganisation DoVira Help Foundation holte die Kisten jeweils ab. Vor Ort in der Ukraine stellen Menschen aus den gesammelten Kerzen- und Wachsresten sogenannte „Büchsenlichter“ her. Wachs und Papier als Docht werden zu Konserven-Lichtern. Erfahrungsgemäß können aus zwei Kilogramm Wachs zehn Büchsenlichter hergestellt werden. Ein Büchsenlicht kann mindestens vier Stunden brennen. Die Konserven-Lichter dienen im Winter einerseits als alternative kleine Heizquelle zum Kochen und Aufwärmen. Dies auch für die Menschen in den Schützengräben des Krieges.