Prozess in Krefeld : Frau soll Partnerin vergewaltigt haben – Opfer fehlt erneut im Gericht

Krefeld Vor dem Amtsgericht in Krefeld muss sich eine Frau wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Das Opfer soll ihre damalige Partnerin sein. Doch die fehlte zum dritten Mal.

Eine mutmaßlich von ihrer Lebensgefährtin vergewaltigte Frau ist in Krefeld zum dritten Mal einem Prozess ferngeblieben. Das Opfer sollte am Montag von der Polizei vorgeführt werden, doch die hatte die 35-Jährige schon in den vergangenen zwei Wochen weder in ihrer Wohnung angetroffen, noch sie telefonisch erreichen können. Die Polizei sucht sie nun.