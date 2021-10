Vorfall in Krefeld : Autofahrer verletzt 13-jährigen Jungen und flüchtet

Krefeld Im Bereich Kempener Feld/Baackeshof ist am Montag, 4. Oktober, ein 13-Jähriger von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Der Fahrer flüchtete.

(jon) Im Bereich Kempener Feld/Baackeshof ist am Montag, 4. Oktober, ein 13-Jähriger von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Der Fahrer flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg der Siempelkampstraße in Richtung Hülser Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Mevissenstraße wurde er von einem schwarzen Auto mit polnischem Kennzeichen erfasst, das gerade nach rechts abbiegen wollte. Der 13-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Fahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen, woraufhin dieser sagte, dass er leichte Schmerzen habe. Der Unbekannte zeigte ihm kurz seinen Ausweis und fuhr dann weiter. Der Unfallfahrer ist 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und sprach mit polnischem Akzent. Zudem hat er kurze, graue Haare und einen grauen Drei-Tage-Bart. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de