Schwertstraße in Krefeld : Radfahrer begeht Fahrerflucht

(ped) Die Polizei sucht einen Radfahrer, der Unfallflucht begangen hat. Am Montag hat er ein Auto an der Schwertstraße im Vorbeifahren beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich gegen 11.30 Uhr ein 46-jähriger Mazda-Fahrer in seiner Grundstückseinfahrt. Als er auf die Schwertstraße einbiegen wollte, fuhr ein Radfahrer auf dem Gehweg an ihm vorbei und touchierte mit der Pedale sein Auto. Der Mann hielt an, wollte seine Personalien allerdings nicht nennen. Daraufhin informierte der Autofahrer die Polizei. Plötzlich sei der Radfahrer in Richtung Philadelphiastraße geflüchtet. Er wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, mit einer hageren Statur, dunkelblonden Haaren, die zum Pferdeschwanz gebunden waren. Er hat eine Tätowierung am rechten Handrücken. Bekleidet war er mit einer cremefarbenen Jacke, und er war mit einem silberfarbenen Damenrad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.