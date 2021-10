Vorfall in Krefeld-Bockum : Räuber überfällt 39-Jährige in ihrem Auto

Die Polizei fasste den Täter kurz nach der Tat. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld In Bockum hat am Montag, 4. Oktober, gegen 15.50 Uhr ein Mann auf der Grenzstraße eine Frau in ihrem Auto beraubt. Die Polizei hat den Täter gefasst.

(jon) Wie die Polizei mitteilt, saß die 39-Jährige in ihrem parkenden Pkw mit laufendem Motor am Fahrbandrand, als der Täter die hintere Tür auf der Fahrerseite öffnete, in den Wagen stieg und sie von hinten an den Hals fasste. Anschließend nahm der Räuber die Geldbörse des Opfers vom Rücksitz und flüchtete.

Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet, die Leitstelle informiert und eine genaue Beschreibung des Täters gegeben. Kurz darauf fanden Einsatzkräfte der Polizei die leere Geldbörse und Dokumente der Autofahrerin auf der Uerdinger Straße. Auf dem Theaterplatz konnten sie schließlich einen Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen.