Vorfall in Krefelder Einkaufszentrum : Seniorin auf Toilette beraubt

Krefeld Am Donnerstag, 23. September, ist eine Seniorin im Hansazentrum von zwei jungen Frauen auf die Damentoilette verfolgt worden. Dort stießen sie die Dame zur Seite und raubten ihre Handtasche.

Nach Polizeiangaben ging die 81-jährige Meerbuscherin gegen 12.30 Uhr in dem Einkaufscenter an der Neusser Straße auf die Damentoilette, zwei junge Frauen folgten ihr. Während sie sich am Waschbecken die Hände wusch, wurde sie von einer der Frauen zur Seite gestoßen. Dann liefen beide in Richtung Ausgang. Erst dann stellte die ältere Dame fest, dass die Handtasche aus ihrem Rollkoffer entwendet wurde. Die Seniorin wurde leicht verletzt.