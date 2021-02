Innenstadt in Krefeld : 22-Jähriger nachts in der City mit dem Messer bedroht

Krefeld Zwei Männer haben in der City am Montagabend, 15. Februar, mit einem Messer versucht, einen jungen Krefelder zu überfallen. Das Opfer wurde leicht verletzt, es konnte die Räuber in die Flucht schlagen.

