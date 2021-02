Wohngebäude in Krefeld : Ermittler gehen bei Brand an der Kölner Straße von Brandstiftung aus

Foto: dpa/Alex Forstreuter 8 Bilder Brand in Wohnung in Krefeld

Krefeld Am Montag hat es in einem Wohngebäude an der Kölner Straße gebrannt. Dabei wurden acht Personen verletzt. Die Brandermittler gehen derzeit von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Am Montag hat es in einem Wohngebäude an der Kölner Straße gebrannt. Kostenpflichtiger Inhalt Dabei wurden acht Personen verletzt. Bei der Evakuierung der Nebengebäude, entdeckten die Beamten eine Cannabisplantage in einer Wohnung. Neben einem Indoor-Zelt samt Beleuchtung und Bewässerung, stellten sie Utensilien für Betäubungsmittel und insgesamt elf kleinere Pflanzen Cannabis sicher. Tatverdächtiger ist der Mieter der Wohnung, ein 24-jähriger Deutscher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und einen Sachverständigen hinzugezogen. Ein technischer Defekt kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Die Brandermittler gehen derzeit von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

