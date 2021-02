Unfall in Krefeld : 70-Jährige in Hüls von Auto erfasst

Ein Rettungswagen brachte die 70-Jährige ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa

Krefeld Eine Senioren ist am Mittwoch, 3. Februar, in Hüls von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zeugen informierten die Polizei und leisteten umgehend Erste Hilfe. Die 70-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, bog gegen 12.45 Uhr eine 78-Jährige mit ihrem Pkw vom Hülser Markt nach links in die Schulstraße ab. Im Kreuzungsbereich stieß der Wagen mit einer 70-jährigen Fußgängerin zusammen, welche die Schulstraße in Richtung Hülser Markt überquerte. Die Seniorin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Zeugen informierten die Polizei und leisteten umgehend Erste Hilfe. Die 70-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

(jon)