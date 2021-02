Arbeitsunfall im Krefelder Hafen : Arbeiter gerät unter Radlader

Krefeld (bk) Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich gestern auf dem Gelände der Firma Innovative Metal Recycling GmbH (ITM) im Krefelder Hafen ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Mitarbeiter unter einen Radlader mit einem Gewicht von 20 Tonnen.

Der Notruf erreichte die Leitstelle der Polizei um 14.14 Uhr. Wegen der Schwere des Arbeitsunfalls wurde umgehend ein Helikopter angefordert, und auch ein Seelsorger betreute die Mitarbeiter vor Ort. Nach dem Kenntnisstand der Polizei am Abend waren die Verletzungen des verunglückten Mannes jedoch nicht so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus hätte gebracht werden müssen. Er schwebt laut Polizei auch nicht in Lebensgefahr, ist jedoch schwer verletzt. Foto: samla