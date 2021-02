Wegen Fußspuren im Schnee : Mann prellt Taxifahrer in Krefeld und wird in Minutenschnelle gefunden

Mann prellt Taxifahrer in Krefeld und wird in Minutenschnelle gefunden

Krefeld Weil er Fußspuren im Schnee hinterließ, konnte die Polizei in Minutenschnelle einen Mann ermitteln, der seine Taxifahrt nicht bezahlt hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Wie die Behörde mitteilt, wollte ein junger Mann am Sonntag, 7. Februar, gegen 4.30 Uhr seine Taxikosten nicht bezahlen. Der 20-Jähige bat den Fahrer an der „Lange Straße", kurz an einer Tankstelle anzuhalten. Angeblich wollte er sich nur Zigaretten kaufen und dann zum Taxi zurückkommen. Stattdessen flüchtete er durch ein Tor in das benachbarte Wohngebiet. Doch die herbeigerufenen Polizeibeamten hatten leichtes Spiel: Die Fußspuren des Mannes im Schnee führten sie vom Taxi direkt zu seiner Haustür. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.