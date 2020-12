Festnahme in Krefeld : Mann schießt nach Streit mit Pistole in die Luft

Krefeld Ein 46-jähriger Krefelder ist am 1. Weihnachtsfeiertag verhaftet worden. Er hatte nach einem Streit zur Waffe gegriffen und in die Luft geschossen.

Ein 46 Jahre alter Mann hat in Krefeld nach einem Streit mit einer 39-jährigen Frau in die Luft geschossen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner den Streit und den Schuss in die Luft am Abend des 1. Weihnachtsfeiertags gemeldet.