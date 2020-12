Vorfall in Krefeld : Jugendlicher durch Messerstiche verletzt

Vorfall in Krefeld

Krefeld Am Samstagabend, 12. Dezember 2020, attackierten zwei Männer auf der Boedikerstraße einen Jugendlichen. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18 Uhr ging der 17-jährige Krefelder nach Polizeiangaben die Boerdikerstraße entlang. In Höhe der Kirche sei er mit zwei Männern, die ihm entgegenkamen, zusammengestoßen. Einer der Männer habe sofort zum Schlag ausgeholt, den der Krefelder abgewehrt habe. Der zweite Mann habe ein Messer aus seiner Tasche geholt und den 17-Jährigen damit leicht verletzt. Die Männer flohen in Richtung Uerdingen, berichtet die Polizei. Der Geschädigte wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.