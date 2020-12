Ermittlungen in Krefeld : Frau von Unbekanntem sexuell belästigt

Ermittlungen in Krefeld

Krefeld Am frühen Samstagmorgen wurde eine Frau von einem Unbekannten sexuell belästigt.

Gegen 2 Uhr fuhr die 55-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad nach Hause, berichtet die Polizei. Auf der Steinstraße sei ihr ein Mann aufgefallen. Als sie in die Gartenstraße einbog und ihr Fahrrad abstellte, stand der Mann plötzlich hinter ihr und berührte sie, berichtet die Polizei. Die Frau habe sich gewehrt und den Mann wegschubsen können. Er sei vor ihr stehen geblieben und habe sich in schamverletzender Weise gezeigt. Erst als sie drohte, die Polizei zu rufen, entfernte er sich in Richtung Sankt-Anton-Straße, berichtet die Polizei.