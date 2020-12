Einsatz in Krefeld : Seniorin wird nach Bankbesuch überfallen und leicht verletzt

Krefeld Am Montagmittag ist eine Seniorin an der Freiligrathstraße von einem Mann überfallen worden. Eine 53-jährige Zeugin kam zur Hilfe und schob den Täter mit einem Regenschirm zur Seite. Die Seniorin wurde leicht verletzt.

Eine Seniorin ist am Montagmittag überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sie kurz zuvor eine größere Summe Geld bei der Bank abgehoben, in ihrer Handtasche verstaut und diese am Griff ihres Rollators festgebunden. Gegen 12 Uhr sei ein Radfahrer neben ihr abgestiegen und auf sie zugegangen. Unvermittelt habe er an der Tasche gerissen. Die Seniorin sei daraufhin zu Boden gefallen und der Rollator zur Seite gekippt. Der Mann habe den Rollator samt der Frau mehrere Meter über den Asphalt geschliffen, bis schließlich die Henkel von der Tasche gerissen seien.