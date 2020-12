Unfall in Krefeld : Seniorin von Lastwagen erfasst

(Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Krefeld Eine Seniorin ist am Montagmorgen an der St.-Anton-Straße in Höhe des Stadtgartens von einem Lastwagen erfasst. Die Krefelderin wurde dabei schwer verletzt und zwischenzeitlich operiert, schwebt aber laut Aussage der Ärzte in Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 9 Uhr querte die 70-Jährige mit ihrem Rollator die St.-Anton-Straße auf Höhe der Haltstelle „Stadtgarten“, an der eine Straßenbahn hielt. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer fuhr an der stehenden Bahn vorbei und erfasste die Seniorin. Die Krefelderin wurde dabei schwer verletzt und zwischenzeitlich operiert, schwebt aber laut Aussage der Ärzte in Lebensgefahr. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die Polizei ermittelt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

(cpu)