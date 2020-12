Frauen in Krefeld überfallen : Polizei sucht Zeugen für zwei Handtaschenraube

Krefeld Die Serie der Handtaschendiebstähle in Krefeld geht weiter: Am Dienstag sind erneut zwei Frauen überfallen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

An der Tilsiter Straße in Linn stellte eine 71-jährige Krefelderin gegen 11.50 Uhr ihren Trolley samt Geldbörse für einen kurzen Moment vor der Haustür ab. Ein Mann griff sich den Trolley und flüchtete zu Fuß in Richtung Quartelkämpchen. Ein Rollerfahrer bemerkte kurz darauf das aufgebrachte Opfer und nahm die Verfolgung des Diebes auf. Den Mann konnte er nicht mehr antreffen. Stattdessen fand er nahe der Königsberger Straße den Trolley, ohne Inhalt. Der Täter ist circa 20 Jahre alt und mittelgroß und trug dunkle Kleidung.

Gegen 1.:30 Uhr war eine 78-jährige Radfahrerin auf einem Radweg an der Randstraße in Benrad-Süd unterwegs. Auf Höhe der Bezirkssportanlage musste sie wegen einer Baustelle von ihrem Rad steigen und schieben. In diesem Moment näherte sich ein Mann von hinten und schubste sie zu Boden. Er griff sich die Handtasche, die am Gepäckträger befestigt war, und flüchtete zu Fuß. Ein Spaziergänger fand das leicht verletzte Opfer kurz darauf und informierte die Polizei. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.