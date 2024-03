Sitzung der Bezirksvertretung Nach emotionaler Debatte Bewegung im Streit um Parkraumkonzept in Uerdingen

Das Parkraumkonzept in Uerdingen ist 2018 im Rat einstimmig verabschiedet worden – jetzt bei der Ausführung gibt es massiven Unmut über Missstände und Probleme, die die Startphase bestimmen. Die Sitzung der Bezirksvertretung Uerdingen zu dem Thema war daher ungewöhnlich gut besucht, die Debatte emotional, aber am Ende doch konstruktiv – so jedenfalls fasst Bezirksvorsteher Jürgen Hengst den Abend zusammen. Olaf Paas von den Freien Wähler sieht das anders: „Die Sorgen der Leute sind schon extrem“, sagt er. Freie Wähler und Anwohner der Straße Am Oberfeld wollen sich daher am Samstag treffen, um zu beraten, wie es weitergehen soll.