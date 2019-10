Autofahrerin geflüchtet : Radfahrer nach Unfall in Krefeld schwer verletzt

Radfahrer nach Unfall in Krefeld schwer verletzt

Krefeld Am Samstag hat sich eine Autofahrerin unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem ein Radfahrer ihrer geöffneten Autotür ausgewichen und dabei gestürzt war. Er wurde schwer verletzt.

Der 58-jährige Radfahrer war gegen 10 Uhr auf der Sternstraße in Richtung Dießendorferstraße unterwegs, als eine Autofahrerin unvermittelt die Tür ihres gelben Kleinwagens öffnete. Der Wagen parkte zwischen der Nordstraße und dem Friedrichsplatz.

Der Krefelder konnte zwar ausweichen, stürzte aber im Schienenbereich und wurde dabei schwer verletzt. Die Frau stieg in ihren Wagen und fuhr stadtauswärts davon, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Der 58-Jährige ging zunächst nach Hause, bevor er von dort mit einem Taxi in ein Krankenhaus fuhr, in dem er aktuell behandelt wird.