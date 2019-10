Im Umfeld des Westwalls : Polizei stellt in Gaststätte Drogen und Schlagring sicher

Polizei stellt in Gaststätte Drogen und Schlagring sicher

Krefeld Nächtliche Großkontrolle in der Nähe des Westwalls.

(jon) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei eine Gaststätte in der Nähe des Westwalls mit richterlichem Beschluss nach Drogen durchsucht und geringe Mengen Kokain gefunden. Wie die Leitstelle mitteilte, kontrollierten um Mitternacht die Beamten mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft sowie Kräften der Stadt die Räumlichkeiten, weil der Betreiber im Verdacht stand, Drogen zu verkaufen. In dem Lokal wurden überwiegend Menschen aus dem südosteuropäischen Raum angetroffen. Insgesamt haben die Polizisten 30 Personen kontrolliert und dabei geringe Menge Kokain gefunden und sichergestellt. Außerdem führte ein Mann unerlaubt einen Schlagring mit sich. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Festnahmen gab es keine.