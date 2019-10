Auf frischer Tat in Krefeld : Hündin stellt Einbrecher in Kindertagesstätte

Hündin stellt Einbrecher in Kindertagesstätte

Auf frischer Tat in Krefeld

Krefeld Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat, beim Einbruch in die Kindertagesstätte auf der Märklinstraße, gestellt. Ein Diensthund machte den Einbrecher fluchtunfähig.

Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat, beim Einbruch in die Kindertagesstätte auf der Märklinstraße, gestellt. Das teilt die Polizei mit. Gegen 5.25 Uhr informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens der Kindertagesstätte die Polizei über einen Einbruchalarm. Vor Ort betrat ein Hundeführer der Polizei mit seine Hündin Oni das Gebäude und traf dort auf einen Mann. Er hatte zuvor das Glas einer Terrassentür eingeschlagen.

Die Diensthündin bellte den Mann an, der daraufhin stehen blieb und nach der Hündin trat. Sie biss sie ihm ins Bein. Danach ließ sich der 43-Jährige widerstandslos festnehmen. Er erlitt eine leichte Verletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Täter bereits einschlägig polizeilich bekannt ist, soll er nach der Behandlung am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.