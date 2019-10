Verdacht auf Brandstiftung : Brennende Mülleimer in Krefeld

Krefeld Am Montag und in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei Brände von Müllbehältern in der Innenstadt und Fischeln registriert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Zeuge hat die Polizei demnach am Montagabend gegen 20 Uhr über den Brand eines Papiercontainers in der Innenstadt an der Neue Linner Straße gemeldet. Das Feuer griff auf eine angrenzende Telefonzelle über, die dadurch beschädigt wurde.

In der Nacht zu Dienstag brannte in Fischeln gegen 1.15 Uhr ein Mülleimer an der Bushaltestelle "Grevenbroicher Straße".

Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei in beiden Fällen von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.