Korschenbroich : Stadt hat derzeit 167 öffentlich geförderte Wohnungen

Korschenbroich „Bei Neubaugebieten in den Ortsteilen der Stadt werden 20 Prozent öffentlicher Wohnraum ausgewiesen“, sagte Kämmerer Thomas Dückers in der jüngsten Ratssitzung. Hintergrund war eine Anfrage der FDP-Fraktion, die einen aktuellen Situationsbericht wünschte, der sich auf das Gesamtangebot des öffentlichen Wohnraums in der Stadt stützte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf