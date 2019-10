Eintracht Kleinenbroich : Konzert im Forum der Realschule

Kleinenbroich Die Sänger von Eintracht Kleinenbroch treten mit Gästen aus Willich auf.

„Das kann uns keiner nehmen“ heißt ein Song der Gruppe „Revolverheld“, welcher der gemischte Chor „Eintracht“ 1854 Kleinenbroich bei seinem Konzert am Sonntag, 17. November, im Forum der Realschule Kleinenbroich an der Dionysiusstraße aufführt. Der Chorleiter Georg Schillinger hat ein interessantes Programm mit unter anderem folgenden Liedern zusammengestellt: „Over the rainbow“, „Für Frauen ist das kein Problem“ (Max Raabe), „Legenden“ (Max Giesinger), „Der Weg“ ( Herbert Grönemeyer) und viele andere bekannte Lieder. Außerdem können die Besucher die Sängerinnen und Sänger von „Die Tonköpfe“, einem gemischten Chor aus Willich, mit Chormusik à la Carte erleben: etwa „Tage wie diese“, „Auf uns“, „Halleluja“, „Don’t stop me now“. „Die Tonköpfe“ werden mit ihren Liedern Emotionen wecken, für Gänsehaut sorgen, anrühren und faszinieren. Der Gesangverein Eintracht verspricht, dass alle Besucher einen besonderen Abend erleben werden.