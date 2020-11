Initiative aus Korschenbroich : „41352 – einfach besser leben“ gewinnt Klimaschutzpreis

Korschenbroich Die Aktiven erhielten 1250 Euro für ihr Bemühen, alte Computer mit neuen Betriebssystemen funktionsfähig zu halten. Auf den weiteren Plätzen landeten Projekte aus Glehn und Herrenshoff.

Über insgesamt 2500 Euro dürfen sich drei Korschenbroicher Initiativen freuen, die beim Klimaschutzpreis der Stadt Korschenbroich und des Energieunternehmens Westenergie erfolgreich waren. Platz eins und ein Preisgeld von 1250 Euro gehen an die Initiative „41352 – einfach besser leben“, 750 Euro an das Projekt „Glehner CleanUp“ und 500 Euro an das Familienzentrum Herrenshoff.