Jugendbildungsstätte : „Leader“ fördert Projekt in Radevormwald

Radevormwald Vier Vorhaben werden durch die Regionalagentur mit insgesamt 170.000 Euro unterstützt. Dazu gehört auch eine E-Bike-Aktion der evangelischen Jugendbildungsstätte in der Bergstadt.

Der Vorstand des Vereins habe am Mittwoch beschlossen, eine Summe von 170.000 Euro an Fördermitteln bereit zu stellen. Zu den vier Projekten, die so unterstützt werden, gehört auch eines aus Radevormwald. Initiiert wurde es durch die der evangelischen Jugendbildungsstätte in Radevormwald zu tun. Man möchte im Rahmen des Projektes „Bergische MINT Bikes“ ungefähr 30 E-Bikes anschaffen. Mit den Rädern sollen Schulklassen „MINT“-Bildungsstätten im Bergischen anfahren können. Außerdem sollen die Räder allen Gästen zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden. MINT ist ein Begriff, der für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik steht.