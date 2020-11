Vorfall in Korschenbroich : Fotografierender Mann löst an OGTS Polizeieinsatz aus

Korschenbroich Der Mann hatte die Kinder unerlaubt auf dem Schulhof und am Spielplatz der OGTS Budenzauber aufgenommen und sich dabei auf die Pressefreiheit berufen. Der Vorfall liegt bereits einige Tage zurück.

Ein ungebetener Gast hat an der OGTS Budenzauber in Korschenbroich bei Eltern und Erziehern für Aufregung gesorgt. Wie jetzt bekannt wurde, war dort bereits am 10. November ein Mann aufgetaucht, „der auf dem Schulhof und am Spielplatz Fotoaufnahmen von bereits abgeholten Kinder macht“, wie aus einer Mitteilung der OGTS an die Eltern hervorgeht.