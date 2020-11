Aufbau steht vor der Kirche : Pescherin erschafft Outdoor-Krippe zum Mitgestalten

Korschenbroich Johanna Bolten hat den Aufbau am Wochenende angelegt – mit tatkräftiger Hilfe ihrer Mutter Margret und des Schützenzugs „Eichenlaub“. Vor der Pescher Kirche sollen alle Interessierten nun ihre eigenen Ideen umsetzen.

Eine Krippe gibt es in Pesch auch in diesem Jahr. Sie wurde allerdings nicht in, sondern vor der Kirche aufgebaut. Die Idee zu einer Outdoor-Krippe hatte Johanna Bolten. Gemeinsam mit ihrer Mutter Margret legte sie am Samstag bei strahlend schönem Frühwinterwetter die Krippe an. Die Bürger sind jetzt aufgerufen, eigene Ideen umzusetzen. Johanna Bolten hat nichts dagegen, im Gegenteil: Sie spricht von einer interaktiven Krippe.