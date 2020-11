Nach Unwetter in Korschenbroich : Betriebsausschuss stimmt Starkregen-Maßnahmen zu

Korschenbroich Zehn mögliche Nachbesserungen hatte der Städtische Entsorgungsbetrieb in Korschenbroich ausgemacht, zumindest acht davon wurden am Donnerstagabend auf den Weg gebracht.

Um darzustellen, dass sich die Stadt an manchen Stellen noch besser auf Starkregen vorbereiten sollte, ließ SEK-Leiter Thomas Kochs bei seiner Präsentation die Bilder sprechen. Fotos und Videos zeigten, wie hoch das Wasser in vielen Straßen – besonders in Glehn und Scherfhausen – stand, wie sich an manchen Stellen Sturzbäche entwickelten und wie Gullideckel nach oben gedrückt wurden. „Das zeigt die enorme Kraft des Wassers“, sagte Kochs.