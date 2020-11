„Christkind aktiv“ in Kerken : „Christkind Aktiv“ in Kerken: Mit Gutscheinen helfen

„Christkind Aktiv“ in Kerken: Mit Gutscheinen helfen

„Christkind aktiv“ in Kerken

Angesichts der Conona-Pandemie möchte Christkind aktiv in diesem Jahr auf Gutscheine setzen. Foto: dpa/dpa, ve fdt fux

(RP) Die Corona-Situation zwingt auch das Team von „Christkind aktiv“ in Kerken, neue Wege zu gehen. Es sollen keine Geschenkpakete verteilt werden, sondern nur Gutscheine. Nun benötigt man Geldspenden.

Die Caritasgruppen der Pfarrei St. Dionysius Kerken und die Diakonie der Evangelischen Kirchengemeinde Kerken organisieren gemeinsam die Aktion „Christkind Aktiv“. In diesem Jahr wird die Abwicklung wegen der Corona-Infektion etwas anders verlaufen. Es sollen keine Geschenkpakete verteilt werden, sondern nur Gutscheine für Geschenke, die je nach Wunsch in Kerkener Geschäften oder auch überörtlich besorgt werden können. Um es für die Unterstützer einfacher zu machen, bitten wir um Geldspenden. Die Gutscheine werden vom „Christkind Aktiv“ Team besorgt.

Menschen,die einen bedürftigen, benachteiligten Menschen beschenken möchten, erwerben sich einen Geschenkgutschein telefonisch am 28. oder 29. November von 14 bis 18Uhr. Der Wert sollte 40 Euro nicht übersteigen.

Die Geschenkgutscheine mit einem netten Weihnachtsgruß im Briefumschlag werden für die Übergabe abgegeben am 9. Dezember von 18 bis 20 Uhr in Stenden im Pfarrheim, Aldekerk im Jugendheim und in Nieukerk bei den Ansprechpartnern oder Briefkasten der evangelischen Kirche oder nach telefonischer Absprache bei den Kontaktpersonen.