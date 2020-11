Jubilare aus Korschenbroich : Helga und Heinz Bolten feiern Goldene Hochzeit

Korschenbroich Vor 55 Jahren lernte sich das Paar kennen und lieben, 1970 heirateten sie. In ihrer Freizeit waren die Eheleute stets aktiv, sei es beim Wandern im Hochgebirge, beim Segeln oder auf dem Fahrrad.

Helga Bolten, geb. Scholaske wurde am 7. Januar 1948 in Korschenbroich geboren. Sie war als Angestellte beim Fernmeldeamt MG, einer Versicherung und bei der Sparkasse Korschenbroich und in deren Zweigstellen als Kassiererin und im Schalterbereich tätig.

Heinz Bolten wurde am 26. Juli 1943 in Korschenbroich geboren und absolvierte eine Lehre als Großhandelskaufmann beim Holz- und Baustoffhändler Friederichs in Rheydt. Nach der Lehre holte er das Abitur nach und absolvierte an der Uni Köln ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, das er als Dipl.-Kfm. abschloss. Ab Januar 1972 arbeitete er bis zur Pensionierung in wechselnden Positionen bei den Mannesmannröhren-Werken in Düsseldorf. In den letzten elf Jahren war der Jubilar Organisations- und IT-Leiter von Vallourec & Mannesmann Tubes. Nach der Pensionierung mit 65 berief ihn die Unternehmensleitung als freien Mitarbeiter zum Leiter eines deutsch-französisch-brasilianisch-japanischen Steuerungsteams im Rahmen der Errichtung eines neuen Stahl- und Rohrwerkes in Brasilien.