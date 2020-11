Coronazahlen im Rhein-Kreis : Der Inzidenz-Wert im Rhein-Kreis sinkt

Rhein-Kreis Langsam sinkt im Rhein-Kreis die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Allerdings steigt die Zahl der Todesopfer: Zwei Männer und eine Frau sind gestorben.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 366 (Vortag: 380) in Neuss, 109 (Vortag: 117) in Grevenbroich, 105 (Vortag: 115) in Dormagen, 84 (Vortag: 80) in Meerbusch, 74 (Vortag: 85) in Kaarst, 58 (Vortag: 57) in Rommerskirchen, 34 (Vortag: 36) in Jüchen und 32 (Vortag: 32) in Korschenbroich. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt aktuell für den Rhein-Kreis Neuss bei 118,0. Am Vortag lag sie noch bei 129,9.