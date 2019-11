Neue Ausstellung in der Sparkasse Korschenbroich : Ein Zeitstrahl zum „Künstler in Korschenbroich“-Jubiläum

Ein Zeitstrahl zum „Künstler in Korschenbroich“-Jubiläum

Neue Ausstellung in der Sparkasse Korschenbroich

Vernissage in der Korschenbroicher Filiale der Sparkasse Neuss: Gezeigt werden in der Ausstellung „Zeitstrahl“ Werke der Künstlergruppe „KiK“. Foto: Jürgen Körting/Juergen Koerting, photopub.de

Korschenbroich Am Anfang war eine ungewöhnliche Präsentation auf dem Alten Friedhof. Zehn Jahre später feiern 17 Korschenbroicher Künstler ihre bisherige Geschichte.

Die erste große gemeinsame Ausstellung war ein Knaller. Die Gründungsmitglieder der Initiative „Künstler in Korschenbroich“ besiegelten die neue Formierung nicht nur formal, sondern auch schon bald mit einer ungewöhnlichen Präsentation. Im Januar 2010 unternahmen sie unter dem Titel „In dunkler Nacht ans Licht gebracht“ das Wagnis eines Open-Air-Specials auf dem Alten Friedhof. Wie auf Bestellung fiel an dem Abend Schnee, der das Zusammenspiel von Kunst und vielfachem Kerzenlicht magisch steigerte.

„Der Schnee war ein Geschenk“, sagt Gisela Schmachtenberg-Scherlitzki. Die Raderbroicherin ist eine von 17 „KiK“-Künstlern, die das zehnjährige Bestehen der Gruppe mit der Ausstellung „Zeitstrahl“ in der Sparkasse feiern. Die Anregung zur Initiative „KiK“ hatte Robert Jordan gegeben, der die Aktivitäten jahrelang als Kurator begleitete.

Im Foyer zeigen die Beteiligten jeweils bis zu drei Werke. Die Bandbreite ist mit Fotografie, Objekt, Malerei und mehr groß. Schmachtenberg-Scherlitzki beteiligt sich unter anderem mit der mehrteiligen Arbeit „Schnell vergeht die Zeit“. In der Reihung figürlicher Silhouetten thematisiert sie die Entwicklung eines Kindes vom Säuglings- bis ins Jugendalter. Gründungsmitglied Uwe Klapproth symbolisiert Entwicklung und Vergehen in Farbkompositionen mit Farbverläufen und filigran ausfransenden Spuren. Mit Bildern, die ihre Auseinandersetzung mit Zeit und Raum in der Abstraktion spiegeln, lässt Cornelia Gerike-Schuh die zurückliegenden Jahre Revue passieren.