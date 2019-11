Herbstkonzert des Männerchors "Korschenbroich Cäcilia 1860" : Stimmgewaltig mit Udo Jürgens in den Herbst

Stimmgewaltig mit Udo Jürgens in den Herbst

Korschenbroich Im Wechsel und zum Abschluss gemeinsam sangen die Männerchöre aus Korschenbroich und Liedberg Medleys, Musical-Titel und in Kölscher Mundart. „Trude Backes“ war auch dabei und sorgte für reichlich Spaß.

Die Sänger des gastgebenden Männerchors „Korschenbroich Cäcilia 1860“ wissen, welche Musikauswahl ihrem treuen Publikum gefällt. Die Einwohner von Korschenbroich sind in der Mundart und Schützenbruderschaft sehr aktiv – entsprechend hatte der Chor Kölsche Lieder der Gruppe „Bläck Fööss“ neben einem stimmungsvollen Medley von Udo Jürgens bei seinem Herbstkonzert in der Aula des Gymnasiums im Gepäck. Dazu hatten die Korschenbroicher Sänger den MGV „Cäcilia Liedberg 1875“ eingeladen, mit dem sie im Wechsel sowie im beeindruckenden Finale gemeinsam sangen. Zwischen den Liedern sorgte Kabarettistin Monika Hintsches alias „Trude Backes“ für ausgelassene Stimmung.

„Sie haben Geschmack“, bescheinigte zunächst der Vorsitzende des Korschenbroicher Chors, Josef Nowak, in charmant-amüsanter Art den 370 Besuchern – der Saal war somit fast ausverkauft. Er begrüßte außer den Ehrengästen die musikalische Leiterin und Dirigentin beider Männerchöre, Karin Kreuels-Hülser. Klavierspieler Uli Windbergs, der die Chöre begleitete und kurzfristig für den erkrankten Theo Dahmen eingesprungen war, nannte Nowak einen „Künstler der Improvisation“, der sich „schon in die Herzen der Sänger geschlichen“ habe.

Welch umfangreiches musikalisches Programm die insgesamt 70 Männer in den vergangenen Monaten erarbeitet hatten, ließen sie im Weiteren hören. Als gelungenen Auftakt präsentierte die Korschenbroicher Formation „Zeig mir den Platz“ innerhalb des Udo-Jürgens-Medleys. Und erstmals bewiesen sie bei „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ gemeinschaftliche Stimmstärke oder trugen „Griechischer Wein“ in zarter bis beschwingt-kräftiger bis zu lauter Weise mitreißend vor. Zudem stimmten sie voller Inbrunst „Unser Stammbaum“ der „Bläck Fööss“ als Hymne für die Gleichberechtigung aller Nationen an und erhielten dabei gesangliche Unterstützung vom Publikum.