Schützenfest in Kleinenbroich Majestäten strahlten mit Sonne um die Wette

Der Prinz wurde am Sonntagabend durch die Jungschützen abgeholt. Die Krönung der Prinzessin erfolgte kurz vor 21 Uhr im Festzelt. „Es war ein toller Abend“, sagt Marcel Heimanns, Präsident der St. Sebastianus Bruderschaft Kleinenbroich. Er freue sich vor allem darüber, dass so viele Familien zu dem Schützenfest in Kleinenbroich gekommen sind. „Für die Kinder gab es am Samstag und Sonntag einen hohen Wiedererkennungwert“, so Heimanns. Denn sie erkannten die Schützen wieder, die am Freitag die Kindertagesstätten und Schulen in Kleinenbroich besucht hatten.