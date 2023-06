Kabarett Bissig, boshaft, witzig – Schmicklers Auftritt in Korschenbroich

Der Einstieg in den Abend wirkte fast erhaben: Zur beinahe feierlich angekündigten Sammlung von Grußworten der Bundeskanzler, Bundespräsidenten und weiterer politischer Schwergewichte versprach Wilfried Schmickler die Möglichkeit zum Befreiungsschlag aus aktuellem „Schlamassel“ – salbungsvoll mit Widersprüchen und karikierenden Verknüpfungen spielend. Die Lust an der Sprache sollte während seines Auftritts in der Aula des Gymnasiums noch stark an Fahrt aufnehmen.