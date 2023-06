St. Sebastianus Bruderschaft Kleinenbroich lädt ein So ist das Programm beim Schützenfest in Kleinenbroich

Das Schützenfest in Kleinenbroich startet am Samstag Punkt 12 Uhr mit dem Verkünden des Festes durch Einläuten, Böllern und Hissen der Fahnen. Fassanstich auf dem Kirmesplatz ist um 14.30 Uhr. Das gesamte Regiment tritt eine Stunde später zum Umzug durch den Ortsteil „Eickerend“ an. Gegen 16.15 ist die Parade an der Kirche. Beim Festhochamt am Ehrenmal beteiligen sich die Männerchöre aus Liedberg, Kleinenbroich und Korschenbroich sowie das Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich. Nach der Ansprache des Präsidenten Marcel Heimanns und der Kranzniederlegung am Ehrenmal erfolgt der Große Zapfenstreich. Gegen 20 Uhr ist Musik und Tanz mit der Band „Realtones“ im Festzelt.