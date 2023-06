Deykes feiern Goldene Hochzeit Am Fenster gesehen, zwei Tage später eingezogen

KORSCHENBROICH · Ihre Goldhochzeit feiern Wolfgang und Monika Deyke am 1. Juni 2023. Wie sich das Paar kennengelernt hat, ist sehr ungewöhnlich: Jeder saß am Fenster seiner Wohnung damals in Berlin. Zwei Tage später zogen sie zusammen. Beide sind jeck: In der Karnevalssession 1999/2000 waren sie Prinzenpaar in Neuss.

01.06.2023, 04:50 Uhr

Wolfgang und Monika Deyke aus Korschenbroich feiern Goldene Hochzeit. Foto: Deyke

Ihr Kennenlernen war ungewöhnlich: Wolfgang und Monika Deyke lebten 1972 in Berlin. Jeder hatte eine Wohnung in den für westdeutsche Arbeitnehmer geschaffenen Gebäuden und sahen sich am Fenster das erste Mal. Wolfgang saß im dritten Stock, Monika gegenüber im vierten Stock. Als er sie fragte, ob er beim Möbelrücken helfen könne und beide gemeinsam am Abend mit anderen Bewohnern fernsahen, ging alles sehr schnell. Bereits zwei Tage später ist Monika bei Wolfgang eingezogen und ein Jahr später – am 1. Juni 1973 schlossen die kaufmännische Angestellte aus Oberhausen und der EDV-Berater aus Lüneburg den Bund fürs Leben. Das ist nun 50 Jahre her. Die Goldhochzeit feiert das Paar mit seinen vier Kindern und sieben Enkelkindern, das achte ist unterwegs. Als die jüngste Tochter 2020 in Kleinenbroich ein Haus baute, zogen Wolfgang und Monika 2021 dort ebenfalls mit ein. Unter dem Motto „Ein Traum wird wahr, 2000 sind wir Prinzenpaar“ regierten die beiden in der Karnevalssession 1999/2000 als Prinzenpaar in Neuss. Beide haben heute noch eine jecke Seele und absolvieren als Mitglieder im Karnevalsverein „Neusser Rode Husaren“ regelmäßige Auftritte. Hin und wieder widmen sich beide noch ihrer früheren Leidenschaft, dem Segeln.

