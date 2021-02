Bis zum 13. Juni : Kölner Museum Ludwig verlängert Andy-Warhol-Ausstellung

Köln Das Kölner Museum Ludwig hat die Laufzeit seiner Andy-Warhol-Retrospektive verlängert. Die Ausstellung „Andy Warhol Now“ werde bis zum 13. Juni in Köln bleiben.

Das teilte ein Sprecher des Museums am Donnerstag mit. Zugleich schaltete das Museum einen rund halbstündigen digitalen Ausstellungsrundgang mit den Kuratoren Stephan Diederich und Yilmaz Dziewior frei, der auf der Museums-Website und auf der Video-Plattform Vimeo zu sehen ist.

„Wir wollen Warhol zeigen, wie man ihn gerne sieht, aber zugleich auch wenig bekannte Positionen präsentieren“, erklärte Museumsdirektor und Kurator Dziewior. Die Schau beleuchtet, wie sich Warhols Migrationshintergrund sowie seine Homosexualität in seinem Werk niederschlagen. Zu entdecken sind zum Beispiel frühe Arbeiten, die erstmals in Europa ausgestellt werden, darunter homoerotische Zeichnungen aus den 50er Jahren. Seine Herkunft als Kind slowakischer Einwanderer griechisch-katholischen Glaubens verarbeitet Warhol unter anderem in Arbeiten mit religiösen Motiven wie etwa dem letzten Abendmahl oder dem Kreuz.