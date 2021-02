Corona-Pandemie : Weitere Todesfälle und viele Infizierte in Pflegeheim in Köln

Weitere Todesfälle und viele Infizierte in Pflegeheim in Köln

Köln In einem Pflegeheim in Köln hat sich die Zahl der Todesopfer nach einem Corona-Ausbruch auf 13 Bewohner erhöht. Ob womöglich eine ansteckendere Variante des Coronavirus hinter der hohen Zahl von Infektionen stecken könnte, ist unklar.

Das Haus befinde sich in einem Wohlfahrtszentrum der Synagogen-Gemeinde mit Kita, Grundschule, Verwaltung und Sozialabteilung, das man vorübergehend komplett geschlossen habe. Die Kita sei nun aber in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder für eine Notbetreuung geöffnet worden, hieß es vom Vorstand. Die Feuerwehr habe in dem Zentrum „mehrfach durchgetestet“. Etwa 20 bis 25 Mitarbeiter befinden sich den Angaben zufolge in Quarantäne.