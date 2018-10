Köln: Prozess um zerstückelten Koch aus China-Restaurant beginnt

Köln Im Sommer 2016 fanden Kinder in Köln eine kopflose Leiche in einem Sack. Die Polizei stand zunächst vor einem Rätsel, dann führte die Spur zu einem chinesischen Restaurant. Nun beginnt der Prozess.

Ein zerteilter Körper am Rhein, eine mühsame Spurensuche bis nach China, und Kinder, die eine schreckliche Entdeckung machen: Der Fall, der am Mittwoch am Landgericht Köln verhandelt wird, hat alle Zutaten für einen Grusel-Thriller. Angeklagt ist ein 37-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft Totschlag vorwirft. Sie ist davon überzeugt, dass der chinesische Koch im Juli 2016 einen seiner Kollegen aus einem Kölner China-Restaurant tötete und beseitigte. Die Leiche wurde kurz darauf von Kindern beim Spielen am Rheinufer entdeckt - ohne Kopf.