Köln: Polizei-Einsatz am Ebertplatz - Schüsse von Zeugen gemeldet

Zeugen berichten von Schüssen am Ebertplatz

Auseinandersetzung in Köln

Am Ebertplatz in Köln gab es eine Auseinandersetzung. (Archivfoto April 2018) Foto: dpa, obe pil

Köln Am Kölner Ebertplatz hat es am Montagabend eine Auseinandersetzung mit zahlreichen Beteiligten gegeben. Mehrere Zeugen berichteten der Polizei von einem Streit mit Schüssen. Ein Sprengstoffspürhund hat jedoch nichts gefunden.

An dem Konflikt waren rund 15 Menschen beteiligt. Bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag hatte die Polizei jedoch weder Patronenhülsen noch eine Tatwaffe gefunden. Zudem sei bislang kein Verletzter bekannt.