Köln: Zwei Männer greifen 19-Jährigen auf der Krefelder Straße mit Hammer und Pistole an

Zwei Männer greifen 19-Jährigen mit Hammer und Pistole an

Überfall in Köln

Köln Am Montagabend ist ein 19-jähriger Kölner in der Innenstadt von zwei Männern angegriffen worden. Einer schlug mit einem Hammer auf ihn ein. Der zweite feuerte einen Schuss ab, er konnte festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr war der 19-Jährige auf dem Heimweg und ging die Krefelder Straße entlang. "Plötzlich kamen drei Männer auf mich zu. Einer schlug sofort mit einem Hammer auf mich ein", sagt er später zur Polizei. Von mehreren Hieben getroffen, flüchtete sich der junge Mann in einen Hausflur. "Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand ein Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hatte. Er hat mindestens einen Schuss aus der Pistole abgefeuert", berichtete er weiter.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den mittlerweile geflüchteten Tätern. Einen 29-jährigen Mann nahmen sie noch in Tatortnähe fest. Er hatte eine Waffe bei sich. Die Beamten stellten die Pistole sicher.

Die Polizei geht ersten Hinweisen nach und prüft, ob dieser Angriff mit Streitigkeiten im Drogenmilieu in Zusammenhang stehen könnte.

Der mit dem Hammer bewaffnete Täter ist etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schmaler Statur. Der als Nordafrikaner beschriebene Mann hat kurze lockige schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Krefelder Straße aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 27 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de .