Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof: Täter schwebt in Lebensgefahr

Köln Die Kölner Polizei hat am Montag eine Geiselnahme in einer Bahnhofsapotheke gewaltsam beendet. Zuvor gab es einen Brandanschlag in einem Restaurant. Die Polizei hält einen terroristischen Hintergrund für nicht ausgeschlossen.

Nach der Geiselnahme sind am Tatort einer Bahnhofsapotheke laut Kriminalpolizei Papiere eines 55 Jahre alten Syriers gefunden worden. Demnach habe der Besitzer dieser Papiere eine Duldung bis Mitte 2021 erhalten. Der Geiselnehmer sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" der Passinhaber. Die Ermittler betonten gleichzeitig, dass die Identität des Täters aber noch nicht eindeutig geklärt sei. Er ist mehrere Delikte vorbestraft. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin. Der Mann soll einem Zeugen zufolge erklärt haben, dass er zum sogenannten Islamischen Staat gehöre.

Zudem seien in der Apotheke blaue Campinggaskartuschen und Brandbeschleuniger gefunden worden, von denen einige mit Klebeband verbunden gewesen seien, erklärte die Polizei am Montagabend.

Was war passiert? Um 12.50 Uhr hatte die Polizei den Kölner Hauptbahnhof abgeriegelt. Die Zufahrtsstraßen wurden abgesperrt, der Bahnverkehr kam nach und nach zum Erliegen. „Alle raus jetzt hier. Schnell, bitte“, forderten Ordnungskräfte gegen 13.45 Uhr die Bahnreisenden auf, die den Regionalexpress 1 am Gleis 4 erreichen wollten. Die Reise endete für sie wie für Tausende andere auf dem Platz im Schatten des Kölner Doms, der zur Sammelstelle für die Reisenden wurde.

Zuvor und in den folgenden Minuten spielten sich auf der anderen Seite des Bahnhofs, am Breslauer Platz, dramatische Szenen ab. Gegen 12.45 Uhr waren bei der Polizei die ersten Notrufe eingegangen. Der mutmaßliche Täter hatte einen Molotow-Cocktail in die Filiale eines Schnell-Restaurants geworfen. Dabei wurde eine 14-Jährige so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Augenzeugin Larissa Da Silva Lima (25) stand in diesem Moment vor dem Restaurant und schilderte später, dass eine junge Frau schreiend hinaus stürzte - Schuhe und Hose in Flammen stehend. „Sie rannte um ihr Leben. Ein Passant hat sich auf sie geworfen und versucht das Feuer zu ersticken. Andere haben mit Wasserflaschen geholfen.“ Auch aus der benachbarten Apotheke sei eine Helferin gekommen. Ein zweites Mädchen sei dem Opfer ebenfalls schreiend gefolgt.



Der mutmaßliche Angreifer flüchtete in besagte Apotheke und nahm eine Geisel. Mit einer Frau in seiner Gewalt verschanzte er sich dort. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, ein Hubschrauber kreiste über dem Bahnhof, ein Spezialeinsatzkommando fuhr vor. Gegen 14.15 Uhr bestätigte die Polizei, Kontakt zum Geiselnehmer zu haben. Zur Aufgabe konnten die Einsatzkräfte den Mann jedoch nicht bewegen.

Info Polizei bittet um Hinweise Die Kölner Polizei hat ein Hinweisportal freigeschaltet. Zeugen werden gebeten, unter nrw.hinweisportal.de Fotos und Videos hochzuladen, die in möglichem Zusammenhang mit dem Tatgeschehen rund um die Geiselnahme stehen könnten.

Um 14.54 Uhr knallten zwei Blendgranaten, dann stürmte die Spezialeinheit die Apotheke, befreite die leicht verletzte Frau und überwältigte den Täter. Dabei sollen mehrere Schüssen gefallen sein, der Angreifer wurde bei dem Einsatz schwer verletzt und musste vor Ort von einem Notarzt reanimiert werden. Noch am Abend kämpften die Ärzte um das Leben des Mannes, über dessen Motiv auch die Polizei bislang nur mutmaßen kann.

Beendet war der Einsatz mit der Geiselbefreiung aber noch nicht. Bei der anschließenden Spurensicherung fanden die Beamten ein verdächtiges Gepäckstück, das „dem Täter zuzuordnen ist“, wie ein Sprecher unserer Redaktion bestätigte. Ein Sprengstoffgegenstand wurde vermutet, Spezialisten rückten an, um den Gegenstand zu untersuchen.

Der Kölner Hauptbahnhof blieb auch deshalb bis in den Abend gesperrt, Hunderte Züge waren laut einem Bahnsprecher betroffen und mussten umgeleitet werden. Zeitweise konnte auch der zweite Fernbahnhof Kölns in Deutz nicht angefahren werden.

Fernbusse und Linienbusse der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) konnten den Breslauer Platz nicht erreichen. Einige gestrandete Reisende machten sich auf die Suche nach einem freien Hotelbett. Bis in den Abend waren in der Innenstadt Sirenen zu hören und Blaulicht zu sehen.

