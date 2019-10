Prozess in Düsseldorf : Mutmaßlicher Rizin-Bombenbauer bestreitet Anschlagsplan

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf/Köln Der mutmaßliche Rizin-Bombenbauer von Köln hat sich im Prozess überraschend zu Wort gemeldet und die schwersten Vorwürfe der Anklage bestritten. Er will keinen Anschlag geplant haben.

Der Anwalt des Tunesiers verlas am Montag am Düsseldorfer Oberlandesgericht eine 44-seitige Erklärung. Darin wies er den Vorwurf zurück, einen Anschlag geplant zu haben.

Sein Plan sei aber gewesen, nach Syrien ins Gebiet des Islamischen Staates auszureisen. Einen Anschlag in Deutschland habe er nie geplant. Die Anleitungen für den Bombenbau habe er sich nur aus Neugier angeschaut und um sich militärische Fähigkeiten für seine Zeit beim IS anzueignen. Heute verurteile er die Gewalt des IS.