„Archäologischer Sechser im Lotto“ : Älteste Bibliothek Deutschlands soll bald für Besucher in Köln öffnen

Älteste Bibliothek Deutschlands soll bald für Besucher in Köln öffnen

Köln Nach dem Fund von Überresten der ältesten nachweisbaren Bibliothek Deutschlands mitten in der Kölner Innenstadt soll die Öffentlichkeit diese bald zu sehen bekommen.

Man plane, im Tiefgeschoss der Antoniterkirche das Fundament und die erhaltenen Bestandteile zugänglich zu machen und mit digitalen Mitteln ein möglichst gutes Bild von der alten römischen Bibliothek zu vermitteln, wie die Evangelische Gemeinde in Köln am Freitag mitteilte.

Einen Vorgeschmack auf die Funde aus der aufwendigen Grabung bekommen die Kölner bereits jetzt: Ab Freitag sind in den Räumen der Kirche Fragmente von Säulen sowie alte Töpferarbeiten zu sehen, die Hinweise darauf geben, wie das frühere Leben und Arbeiten im Kölner Zentrum ausgesehen haben müssen. „Es ist überraschend, dass es einen handwerklichen Betrieb in der Innenstadt gegeben haben muss, der mit Feuer gearbeitet hat“, sagte der Archäologe Dirk Schmitz vom Römisch-Germanischen Museum in Köln bei der Vorstellung der Exponate.