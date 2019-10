Kunstkompass 2019 : Gerhard Richter bleibt wichtigster Künstler der Welt

Der Künstler Gerhard Richter steht vor seinem Werk „Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel“ in der Dominikanerkirche in Münster.

Köln Er ist das Ruhmesbarometer der Kunstwelt - der seit fast 50 Jahren erscheinende „Kunstkompass“. Der deutsche Maler Gerhard Richter wird in dem Ranking weiterhin als wichtigster Künstler geführt. Gleich vier Deutsche gehören zu den Top Ten.

Die Liste der 100 wichtigsten Aufsteiger wird dieses Jahr von dem afroamerikanischen Videokünstler Arthur Jafa angeführt, der auf der Venedig-Biennale mit dem Goldenen Löwen als bester Künstler ausgezeichnet wurde. Danach folgen die Berliner Kunstprofessorin und Filmemacherin Hito Steyerl und die ebenfalls in Berlin lebende US-Konzeptkünstlerin Adrian Piper, Trägerin des Käthe-Kollwitz-Preises 2018. 63 der 100 „Stars von morgen“ sind Frauen. „Das sind so viele wie noch nie in der fast 50-jährigen Geschichte des Kunstkompass“, sagte Rohr-Bongard der Deutschen Presse-Agentur.