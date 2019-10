Verdacht auf illegales Rennens : Autofahrer rast in Köln auf Polizistin zu

Autofahrer rast in Köln auf Polizistin zu

Köln Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich eine Polizeibeamtin in Köln in Sicherheit bringen, nachdem ein Autofahrer auf sie zugerast war.

In der Nacht auf Samstag haben Polizisten in Köln-Raderthal einen Audi-Fahrer (23) nach einem mutmaßlichen Straßenrennen gestellt und den Führerschein sowie das Handy des Mannes beschlagnahmt. Dem am Rennen beteiligten zweiten Autofahrer gelang die Flucht, nachdem er mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf eine Polizistin zugefahren war.