Rizin-Prozess in Düsseldorf : „Wenn Allah sagt, wir sollen töten, dann töten wir“

Köln/Düsseldorf Bei dem Prozess gegen einen 30-jährigen Tunesier und seine 40 Jahre alte Frau hat am Freitag ein Gutachter ausgesagt. Seine Erkenntisse sind schockierend. Die Angeklagte verteidigte Selbstmordanschläge.

Die 2018 bei Islamisten in Köln gefundene Menge des Giftes Rizin hätte rein rechnerisch für 27.000 Tote und Verletzte gereicht. Das hat ein Gutachter des Robert-Koch-Instituts am Freitag als Sachverständiger im Prozess gegen das Islamisten-Paar am Düsseldorfer Oberlandesgericht ausgesagt. Neben den rechnerisch 13.500 Toten hätten noch einmal so viele Menschen verletzt werden können.