Zwei Männer flüchtig : Junge Frau wird in Köln vergewaltigt

Köln Die Kölner Polizei fahndet nach der Vergewaltigung einer jungen Frau nach zwei Männern. Wichtige Zeugen könnten vor allem zwei Frauen sein, die an einer U-Bahn-Haltestelle in Deutz Sekt getrunken haben.

Die Tat geschah am Freitagabend: Nach Angaben der Polizei fragten die beiden Unbekannten die Frau nahe der U-Bahn-Haltestelle "Deutz Technische Hochschule" zwischen 21.15 und 21.50 Uhr nach dem Weg. Kurz darauf soll sich einer der beiden an der Deutz-Kalker-Straße in der Nähe einer Baustellenabsperrung an ihr vergangen haben.